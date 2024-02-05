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Minik ‘Coci’yi sahiplendi

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#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri
Minik ‘Coci’yi sahiplendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 09:45

Kanal D’nin yeni sezondaki güçlü dizisi ‘İnci Taneleri’ne Coci isimli sevimli bir köpek dahil oldu. Sahibi tarafından terk edilen Coci’ye yardım eli uzatan Yılmaz Erdoğan hem onu sahiplendi hem de dizide yer verdi.

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İlk iki bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşen ‘İnci Taneleri’ dizisi, izleyicileri Kanal D ekranına kilitliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan dizinin geçen perşembe yayınlanan bölümünde minik bir yıldız da vardı.

Minik ‘Coci’yi sahiplendi


‘Coci’ isimli yavru bir köpek ‘İnci Taneleri’ ekibine dahil oldu. Sahibi tarafından terk edilen Coci’yi sahiplendirme ilanında gören Yılmaz Erdoğan ve ‘İnci Taneleri’ ekibi hemen harekete geçip sevimli köpeğin yeni evi oldu.

Dizide Azem ve Dilber’e eşlik eden Coci, hem oyuncu oldu hem de Yılmaz Erdoğan tarafından sahiplenildi.

BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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Minik ‘Coci’yi sahiplendi

Pavyon polemiği

Oryantal Didem ve Cansu Dere ‘İnci Taneleri’ dizisiyle gündeme gelen pavyon polemiği hakkında konuştu.

Dilber’de kendimi gördüm

Oryantal Didem, “Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’i izlerken kendimi gördüm. Ben 11 yaşında pavyona başladım. 16 yaşında bıraktım. Orada çalışan arkadaşlarım TikTok’ta orasını burasını açanlardan daha namuslu. Pavyonlar kapansın istemem” dedi.

Minik ‘Coci’yi sahiplendi

Pavyon bu sistemin parçası

Cansu Dere, “Bu konuşulanları oradaki kadınlar da duyuyor, daha zarif olmalıyız. Pavyon bu sistemin bir parçası ve sebebi kadınlar değil. Bir doktorun hayatını izliyoruz, bir de pavyonda çalışan kadının hikâyesine bakalım. Karşı gelmek, bunu yok etmiyor” diye konuştu.

Minik ‘Coci’yi sahiplendi

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#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü#İnci Taneleri

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