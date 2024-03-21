Mezarlıktaki sır ne, Azem'i izleyen o kız kim?

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Fragman, Azem’in haftalardır aradığı kızı Nehir’e dair soru işaretleri bıraktı. Mezarlığa giden Azem ve Cihan’ı uzaktan izleyen genç kızın kim olduğu büyük merak uyandırdı.

Kardeniz Kılıç Azem’in kızı mı?

Sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, “İnci Taneleri” dizisinin setini ziyaret etti.

Kılıç, Yılmaz Erdoğan’la fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Paylaşıma “Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayacak bence”, “Kızı rolünde diziye girebilir” şeklinde yorumlar geldi.

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Mezarlıktaki kadının Kardeniz Kılıç mı yoksa başkası mı olduğu, dizinin yeni bölümünde belli olacak.