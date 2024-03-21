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Mezarlıktaki sır ne, Azem'i izleyen o kız kim?

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#İnci Taneleri#Kanal D#Kardeniz Kılıç
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 08:01

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”, bu akşam yayınlanacak yeni bölümünün fragmanıyla seyirciyi heyecanlandırdı.

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Fragman, Azem’in haftalardır aradığı kızı Nehir’e dair soru işaretleri bıraktı. Mezarlığa giden Azem ve Cihan’ı uzaktan izleyen genç kızın kim olduğu büyük merak uyandırdı.

Mezarlıktaki sır ne, Azemi izleyen o kız kim

Kardeniz Kılıç Azem’in kızı mı?

Sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, “İnci Taneleri” dizisinin setini ziyaret etti.

Kılıç, Yılmaz Erdoğan’la fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Mezarlıktaki sır ne, Azemi izleyen o kız kim

Paylaşıma “Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayacak bence”, “Kızı rolünde diziye girebilir” şeklinde yorumlar geldi.

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Mezarlıktaki kadının Kardeniz Kılıç mı yoksa başkası mı olduğu, dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Mezarlıktaki sır ne, Azemi izleyen o kız kim

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Kardeniz Kılıç

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