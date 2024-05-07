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Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

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#Met Gala 2024#Met Gala#Met Gala 2024 Kırmızı Halı
Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 10:46

Moda dünyasının en önemli gecesi kabul edilen ve Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2024 gerçekleşti. Hazırlıkları aylar önceden başlayan ve her yıl farklı bir teması olan bu özel gecede konuklar da bu temalara uygun kostümler seçiyor.

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Geçen yılın Met Gala’sı 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna gerçekleşmiş, yıldız isimler efsane modacının eski tasarımlarını bu özel geceye uyarlayarak giymişti.

Bu yıl ise bu önemli davetin teması “Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda” oldu. Davet için kıyafet kodu ise “Zamanın Bahçesi” olarak belirlendi.

Geceye akın eden gösteri dünyasının ünlü isimleri ise bu temaya uygun kırmızı halı görünümleri için aylar öncesinden hummalı bir arayışa ve hazırlık sürecine girdiler.

Met Gala her yıl Vogue’un efsane yayın yönetmeni Anna Wintour tarafından düzenleniyor. Bu arada hemen eklemiş olalım: Ne kadar ünlü olursanız olun Anna Wintour’un onay vermediği bir isim olursanız Met Gala’ya davetiye alamıyorsunuz…

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti
Met Gala'nın ev sahibi, efsane moda editörü ve Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour

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Bu yılki galanın Anna Wintour’la birlikte ev sahipliği yapması için seçilen isimleri ise Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny ve Chris Hemsworth oldular.

O zaman gelin yılın bu en önemli moda olayının derinlerine inelim ve kırmızı halıda geçit töreni yapan yıldız isimlerin görünümlerine bir göz atalım…

BAD BUNNY

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

CHRİS HEMSWORTH-ELSA PATAKY

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

JENNIFER LOPEZ

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

NICOLE KIDMAN

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Nicole Kidman gecenin risk almayıp klasik şıklık tercih eden yıldızlarından oldu

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CARA DELEVINGNE

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

GWENDOLINE CHRISTIE

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

İngiliz oyuncu Gwendoline Christie gecede elbisesinden çok saçlarını konuşturdu

 TYLA

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti
Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da dar elbisesiyle yürüyemediği için yardım almak zorunda kalanlardan oldu

CARDI B

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Cardi B'nin Met Gala kostümü birkaç gün konuşulacak gibi görünüyor... Ünlü rapçinin elbisesinin eteği o kadar büyüktü ki yerden kaldırılması için tam 9 kişi pervane oldu

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

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KIM KARDASHIAN

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Met Gala'nın en çok konuşulan ismi bir kez daha Kim Kardashian oldu... Korseli elbisesiyle belini adeta yok eden yıldız ismin kırmızı halıda hareket etmekte zorlandığı gözlerden kaçmadı... Bir başkasının üzerinde belki de beğenilmeyecek bu iddialı tercih moda otoritelerinden tam not aldı

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

LAUREN SANCHEZ

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in Anna Wintour tarafından uyarıldığı, geceye genelde yaptığı gibi zevksiz ve rüküş bir seçimle gelmemesinin istendiği günlerdir konuşuluyordu... Sanchez Mat Gala için Oscar de la Renta tasarımı bir elbise seçti

DEMI MOORE

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Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

REBECCA FERGUSON

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

MINDY KALING

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Mindy Kaling Gaurav Gupta tasarımı riskli ve gösterişli elbisesini çok iyi taşıyarak tam puan aldı

ZENDAYA

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Gecenin ev sahiplerinden Zendaya iki ayrı kostümüyle de göz kamaştırdı... Genç yıldız iki ayrı John Galliano tasarımı giydi

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Zendaya'nın uzun kuyruklu siyah tuvaletini kombinlediği Alexander McQueen tasarımı şapkası çok beğenildi

GIGI HADID

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Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Gigi Hadid de göz kamaştıran elbisesi yüzünden yürüyebilmek için yardım almak zorunda kaldı

KYLIE JENNER

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Kylie Jenner'ın elbisesi çok sade ve sıkıcı bulundu

KENDALL JENNER

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Kendall Jenner ise elbisesi, saçları ve sade makyajıyla adeta bir masal prensesi gibi görünüyordu

EDDIE REDMAYNE-HANNAH BAGSHAWE

Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Eddie Redmayne ve eşi Hannah Bagshawe'in yan yana durduklarında bütünleşen kostümleri de çok beğenildi

Gözden KaçmasınMet Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanlarıMet Gala 2023: Yılın en önemli davetinde unutulmaz anlar… İşte gecenin en şıkları ve sınıfta kalanları!Haberi görüntüle

 

 

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#Met Gala 2024#Met Gala#Met Gala 2024 Kırmızı Halı

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