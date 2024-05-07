Met Gala 2024: Yılın en öenmli moda olayının en unutulmaz anları... İnce bel uğruna tüm gece nefes bile alamadan geçti

Haberin Devamı

Geçen yılın Met Gala’sı 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna gerçekleşmiş, yıldız isimler efsane modacının eski tasarımlarını bu özel geceye uyarlayarak giymişti.

Bu yıl ise bu önemli davetin teması “Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda” oldu. Davet için kıyafet kodu ise “Zamanın Bahçesi” olarak belirlendi.

Geceye akın eden gösteri dünyasının ünlü isimleri ise bu temaya uygun kırmızı halı görünümleri için aylar öncesinden hummalı bir arayışa ve hazırlık sürecine girdiler.

Met Gala her yıl Vogue’un efsane yayın yönetmeni Anna Wintour tarafından düzenleniyor. Bu arada hemen eklemiş olalım: Ne kadar ünlü olursanız olun Anna Wintour’un onay vermediği bir isim olursanız Met Gala’ya davetiye alamıyorsunuz…

Met Gala'nın ev sahibi, efsane moda editörü ve Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour

Haberin Devamı

Bu yılki galanın Anna Wintour’la birlikte ev sahipliği yapması için seçilen isimleri ise Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny ve Chris Hemsworth oldular.

O zaman gelin yılın bu en önemli moda olayının derinlerine inelim ve kırmızı halıda geçit töreni yapan yıldız isimlerin görünümlerine bir göz atalım…

BAD BUNNY

CHRİS HEMSWORTH-ELSA PATAKY

JENNIFER LOPEZ

NICOLE KIDMAN





Nicole Kidman gecenin risk almayıp klasik şıklık tercih eden yıldızlarından oldu

Haberin Devamı

CARA DELEVINGNE





GWENDOLINE CHRISTIE

İngiliz oyuncu Gwendoline Christie gecede elbisesinden çok saçlarını konuşturdu

TYLA

Güney Afrikalı şarkıcı Tyla da dar elbisesiyle yürüyemediği için yardım almak zorunda kalanlardan oldu

CARDI B





Cardi B'nin Met Gala kostümü birkaç gün konuşulacak gibi görünüyor... Ünlü rapçinin elbisesinin eteği o kadar büyüktü ki yerden kaldırılması için tam 9 kişi pervane oldu





Haberin Devamı

KIM KARDASHIAN





Met Gala'nın en çok konuşulan ismi bir kez daha Kim Kardashian oldu... Korseli elbisesiyle belini adeta yok eden yıldız ismin kırmızı halıda hareket etmekte zorlandığı gözlerden kaçmadı... Bir başkasının üzerinde belki de beğenilmeyecek bu iddialı tercih moda otoritelerinden tam not aldı





LAUREN SANCHEZ

Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in Anna Wintour tarafından uyarıldığı, geceye genelde yaptığı gibi zevksiz ve rüküş bir seçimle gelmemesinin istendiği günlerdir konuşuluyordu... Sanchez Mat Gala için Oscar de la Renta tasarımı bir elbise seçti

DEMI MOORE

Haberin Devamı

REBECCA FERGUSON





MINDY KALING

Mindy Kaling Gaurav Gupta tasarımı riskli ve gösterişli elbisesini çok iyi taşıyarak tam puan aldı

ZENDAYA

Gecenin ev sahiplerinden Zendaya iki ayrı kostümüyle de göz kamaştırdı... Genç yıldız iki ayrı John Galliano tasarımı giydi

Zendaya'nın uzun kuyruklu siyah tuvaletini kombinlediği Alexander McQueen tasarımı şapkası çok beğenildi

GIGI HADID

Haberin Devamı

Gigi Hadid de göz kamaştıran elbisesi yüzünden yürüyebilmek için yardım almak zorunda kaldı

KYLIE JENNER





Kylie Jenner'ın elbisesi çok sade ve sıkıcı bulundu

KENDALL JENNER





Kendall Jenner ise elbisesi, saçları ve sade makyajıyla adeta bir masal prensesi gibi görünüyordu

EDDIE REDMAYNE-HANNAH BAGSHAWE





Eddie Redmayne ve eşi Hannah Bagshawe'in yan yana durduklarında bütünleşen kostümleri de çok beğenildi