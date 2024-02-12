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Merve Boluğur'dan üçüncü evliliğe yeşil ışık

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#Merve Boluğur#Eser Yenenler#DJ Mert Aydın
Merve Boluğurdan üçüncü evliliğe yeşil ışık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 10:51

Merve Boluğur, Eser Yenenler’in “Linç” adlı YouTube programına konuk oldu. DJ Mert Aydın’la evliliği sadece 53 gün süren ünlü oyuncu “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” açıklamasıyla yine gündem oldu.

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ÖZEL HAYATIMI DÜZENE SOKMAK İSTEDİM

Eser Yenenler’in “Linç” programına katılan Merve Boluğur samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu “Biraz açıkçası dinlenmek istedim, biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim, çok güzel başardım” diyerek kahkaha attı.

ÜÇÜNCÜYÜ DE YAPACAĞIM

 Murat Dalkılıç’tan sonra DJ Mert Aydın’la yaptığı ikinci evliliği sadece 53 gün süren oyuncu “İkinci kere denedim gene olmadı. Biraz taktik ver” diyerek Eser Yenenler’e takıldı. Üçüncü kez evliliğe sıcak baktığını açıklayan Boluğur “Üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum” dedi. “Kendimi ilişkiye adıyorum” diyen Boluğur “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” sözleriyle şaşırttı

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#Merve Boluğur#Eser Yenenler#DJ Mert Aydın

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