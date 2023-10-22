Mercan’ı kimin kaçırdığı gizemini koruyor... Savcı Efe neyin peşinde?

Haberin Devamı

◊ Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yargı”nın yeni sezonunda izleyici karşısına çıktınız. Reyting rekortmeni olan bir dizide yer almak size neler hissettiriyor?

- Daha bu yaz bir film festivalinde “Yargı”nın Yunanistan uyarlaması olan “Pagidevmenoi”de kamera önü ve arkasında çalışan arkadaşlarımla projenin başarısını konuşuyorduk. Şu an ise bu dünyanın bir parçasıyım. Kendini gerek ulusal gerek uluslararası anlamda kanıtlamış bir hikâyenin parçası olmak mutluluk verici.

◊ Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not alan dizide bu sezon neler olacak?

- Ben de en az seyreden herkes kadar merak ediyorum. Her bölümü biz de heyecanla okumayı ve sonrasında izlemeyi bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz.

◊ Dizide Efe Savcı karakterine hayat veriyorsunuz. Efe Savcı; gizemli sırlarla dolu bir karakter. Sizce Efe Savcı nasıl biri?

Haberin Devamı

- Mercan’ın kaybolması aslında Efe’nin hayatına da başka bir yön veriyor. Üstesinden gelemediği durumlar ve onun inisiyatifi dışında gelişen olaylar Efe’nin sakladığı ya da yüzleşmeye cesaret edemediği şeylerle onu karşı karşıya getiriyor.

EFE AİT OLABİLMENİN PEŞİNDE

◊ Rolünüze hazırlanırken ön hazırlık yaptınız mı?

- Efe Ekrenaz benim çok heyecanlandığım bir karakter oldu. Çünkü benim geçtiğimiz yıllarda oynadığım karakterlere nazaran farklı dinamiklere sahip. Tam olarak da bu yüzden benim için heyecan duyduğum bir keşif alanıydı.

Tabii Efe’nin genç bir savcı olması da bana hazırlanmam, çalışmam gereken başka başlıklar açtı. Eş, dost, akraba ve çeşitli kaynaklar sayesinde savcılık hazırlığımı da yapmış bulundum.

◊ Son bölümde Efe Savcı’nın şüpheli davranışları izleyiciyi meraklandırdı. Sizce Efe Savcı neyin peşinde?

- Efe ait olabilmenin peşinde. Evini ev gibi hissedebilmenin, çalıştığı yere ait olabilmenin, yaptığı işi doğru yaptığını, başarılı olduğunu, takdir edildiğini görmenin peşinde. Etrafındaki deneyimli meslektaşlarının onun mesleğini icra ediş biçimine dair güvensizliğinden sıyrılmanın peşinde.

Haberin Devamı

‘YARGI’DA MERAK UNSURU BİTMİYOR

◊ “Yargı” ekran başarısının yanı sıra sosyal medyada da sürekli gündemde. Dizinin bu kadar yoğun ilgi görmesinin sebebi sizce ne?

- “Yargı” genel hikâye yapısıyla merak unsurunu hiç bitmediği ve aynı zamanda o dünyadaki karakterlerin ilişkileri ve yaşanan olaylar doğrultusunda açığa çıkan gerçeklerle bu ilişkilerin dönüşümünü ilk bölümünden beri kuvvetli bir şekilde aktarabilen bir dizi. Bütün bunların yanında sessiz kalınmasına alıştığımız konularda söz söyleyebilen bir proje olması varolan değerine değer katarak içimize su serpiyor.

◊ Başarılı projenin içerisinde usta oyuncular ile birlikte aynı sahneyi paylaşmak size neler hissettiriyor?

Haberin Devamı

- Donanımlı ve tecrübeli meslektaşlarınızla beraber çalışıyor olmak her iş alanında insana güven ve huzur verir. Bir yandan da her zaman daha iyisini arıyor olma heyecanı ve bir parçası olduğunuz ekibe katma değer sağlama isteği işi ve süreci daha da keyifli kılıyor.

Mesleğimi tutkuyla yapıyorum

◊ İlgi alanlarınız nelerdir? Hayattaki en büyük tutkunuz nedir?

- Hayattaki en büyük tutkum diyemem ama mesleğimi tutkuyla yaptığımı söyleyebilirim. Sürecin her anı bana heyecan veriyor. Mesleğimi ve kendi kariyer yolculuğumu önceliğim olarak hayatımda konumlandırdığım için dönemsel olarak ilgi alanlarım değişebiliyor fakat spor uzunca bir süredir yerini koruyor. Ama satranç oynamayı layığıyla öğrenmek adına bir adım attım, umarım bu soru tekrar sorulduğunda ilgi alanlarım arasında satrancı da sayabilirim.

Haberin Devamı

◊ İleriye dönük yapmak istediğiniz proje var mı?

- Şu an önceliğim Efe’yi en doğru şekilde var edebilmek ve taşıyabilmek. Sonrasında zaten yeni hedefler oluşacak ve yeni yolculuklar tekrar başlıyor olacak. Bu yüzden onu zaman gösterecek.