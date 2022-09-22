Merakla beklenen “O Kız” günün en çok izlenen dizisi oldu…

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Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi, yayınlanan ilk bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Güçlü senaryosu, farklı hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla ilk bölümden izleyicinin gözdesi olmayı başaran dizi çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi olarak zirveye oturdu.

Sosyal medyada herkes O Kız’ı konuştu….

O Kız ekrana gelen ilk bölümü ile sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesine üst sıralardan giriş yapan dizi, uzun süre gündemde kaldı. Oyunculuk performansı ile seyirciden tam not alan Erkan Petekkaya ise gece boyunca TT listesinde yer aldı.

Senin kızın olsa ne yapardın?

O Kız 21 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümde Zeynep, halasına serzenişte bulunuyor!

Ozan ile yaşanan o sıkıntılı gecenin ardından Zeynep çok üzgündür. Türkan yeğenine bu olayı saklaması için uyarıda bulunur. Ancak Zeynep'in de halasına söyleyeceği birkaç sözü vardır. Tekrar oraya gitmek istemeyen Zeynep, Türkan'ı oldukça utandıracak bir söz söyler.

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O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

“O Kız’dan merak uyandıran tanıtım…

Sezonun iddialı dizisi O Kız’ın 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Zirvede yer alan dizinin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı

O Kız’ın yeni bölüm tanıtımında; Ozan ve Sitare'nin oyununa gelen Zeynep’in başına neler geleceği merak konusu olurken, Kadir’in yaşananlar karşısında kendisini suçlaması ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.