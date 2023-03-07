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Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…

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#Kraliçe#Kanal D#Burcu Özberk
Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 16:33

 Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, dünya çapında çok izlenen ‘’Queen Sugar’’ dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe’nin afişi yayınlandı.

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Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın paylaştığı Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer gibi birbirinden renkli isimler yer alıyor.

Merakla beklenen dizinin afişi yayınlandı…


 Kraliçe yakında Kanal D’de…

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#Kraliçe#Kanal D#Burcu Özberk

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