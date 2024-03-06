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Menderes Samancılar 'İnci Taneleri’ne konuk oluyor

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Menderes Samancılar#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 07:30

YILMAZ Erdoğan’dan “İnci Taneleri” perşembe akşamları izleyicileri Kanal D’de ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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Yayınlanan her bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan diziye usta oyuncu Menderes Samancılar konuk oluyor. Samancılar, ‘Terzi Affan’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. BKM imzalı “İnci Taneleri”nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğuna ise Şenol Sönmez oturuyor.

Menderes Samancılar İnci Taneleri’ne konuk oluyor

Menderes Samancılar’ın rol aldığı ‘İnci Taneleri’ perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#İnci Taneleri#Menderes Samancılar#Kanal D

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