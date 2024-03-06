Menderes Samancılar 'İnci Taneleri’ne konuk oluyor

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Yayınlanan her bölümüyle reyting listesinin zirvesinde yer alan diziye usta oyuncu Menderes Samancılar konuk oluyor. Samancılar, ‘Terzi Affan’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. BKM imzalı “İnci Taneleri”nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğuna ise Şenol Sönmez oturuyor.

Menderes Samancılar’ın rol aldığı ‘İnci Taneleri’ perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.