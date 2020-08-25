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Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında?

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Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında?
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Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisiyle gündeme geldi. Ahsen Eroğlu Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterini canlandıracak. Peki, Menajerimi Ara’nın Dicle’si Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

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