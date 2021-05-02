Menajerimi Ara'dan Feris ayrıldı mı, neden yok?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterinin canlandıran Canan Ergüder’in, ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi nedeniyle Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak durumunda kalan Feris, yani Canan Ergüder’den konuyla ilgili açıklama geldi. Canan Ergüder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedavi olmak için Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak durumunda kaldığını bildirdi.

“Feris Dikmen’e zamansız veda etmek zor”

Ergüder son yaptığı paylaşımdaki, “Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara’da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen’e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti” cümleleriyle sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

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