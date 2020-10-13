Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Hazal Kaya ve Burçin Terzioğlu Menajerimi Ara’da

Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alıyor. Salı akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen diziye bu hafta Hazal Kaya ve Burçin Terzioğlu konuk olacak. Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Diziye konuk olan isimler arasında Burçin Terzioğlu ve Hazal Kaya da yer alıyor.

Kıraç- Barış Falay

Feris- Canan Ergürder

Çınar- Fatih Artman

Peride- Ayşenil Şamlıoğlu

Dicle -Ahsen Eroğlu

Barış- Deniz Can Aktaş

Emrah – Semi Sırtıkkızıl

Gülin- Gamze Karaduman

Jülide Nazlı Senem Ünal

Bekir – Bedir Bedir

Leyla Pınat Ünsal

Beren - Yaprak Medine

Aydın – İdeal Beran Kotan

Hikayesinde birçok ünlü ismi senaryoya dahil eden ‘Menajerimi Ara’ nın yeni bölümünde başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu konuk oluyor. Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.