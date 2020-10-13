Menajerimi Ara oyuncuları kimdir? Hazal Kaya ve Burçin Terzioğlu Menajerimi Ara’da
Menajerimi Ara oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara dizisine birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Dizinin yeni bölümünde Burçin Terzioğlu ve Hazal Kaya da yer alacak. İşte yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosu
Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alıyor. Salı akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen diziye bu hafta Hazal Kaya ve Burçin Terzioğlu konuk olacak. Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.
Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Diziye konuk olan isimler arasında Burçin Terzioğlu ve Hazal Kaya da yer alıyor.
Kıraç- Barış Falay
Feris- Canan Ergürder
Çınar- Fatih Artman
Peride- Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle -Ahsen Eroğlu
Barış- Deniz Can Aktaş
Emrah – Semi Sırtıkkızıl
Gülin- Gamze Karaduman
Jülide Nazlı Senem Ünal
Bekir – Bedir Bedir
Leyla Pınat Ünsal
Beren - Yaprak Medine
Aydın – İdeal Beran Kotan
Hikayesinde birçok ünlü ismi senaryoya dahil eden ‘Menajerimi Ara’ nın yeni bölümünde başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu konuk oluyor. Sunacağı ödül töreni için menajeri ile kıyafet arayışında olan Terzioğlu’nun kendi tasarımı olan kıyafetleri giyme isteği eğlenceli anların yaşanmasına sebep olacak.
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