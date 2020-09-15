Menajerimi Ara dizisinin Nejat’ı Erol Ozan Ayhan kimdir?

Erol Ozan Ayhan 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans Programını birincilikle tamamladı ve aynı üniversiteye öğretim üyesi olarak atandı. 1999 yılından itibaren birçok oyun ve tiyatro çalışmasında görev alan Ozan Ayhan, yurt içi ve yurt dışındaki tiyatro oyunlarında da sahneye çıktı.



2010 yılında akademik görevinden ayrılan Ayhan, aynı yıl Bakırköy Belediye Tiyatroları ekibine katılmıştır. Oyunculuk kariyerinde BBT’nin yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatroları ve Kent Oyuncuları’nda da görev alan Ozan Ayhan, 2014'te Ekin Yazın Dostları tarafından yılın komedi oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.