Memories Of The Alhambra dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Memories Of The Alhambra oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Memories Of The Alhambra dizisi fantastik, suç ve bilimkurgu türündeki bir dizidir. Sizler için Memories Of The Alhambra dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Memories Of The Alhambra Dizisinin Konusu Nedir?

1 Aralık 2018 yılında yayınlanan memories of the alhambra dizisinin konusu, kişilerin dünya ile arasında algılarını bozabilmekte olan bir arttırılmış gerçeklik oyunu geliştiricisini bulabilmek amacı ile İspanya’nın Granada şehrine gitmekte olan bir yatırım şirketi CEO’sunun etrafında dönmektedir. Yatırım şirketi ceo’su burada pansiyon işleten bir bayanla karşılaşmakta ve böylece dizi başlamaktadır.

Hyun Bin dizide yatırım şirketinin CEO’su olan Yoo Jin-Woo adlı karakteri canlandırmakta olup bu karakter aynı zaman içinde oyun geliştirme konusu içinde doğal bazı yetenekleri olan önemli bir mühendistir. Yoo Jin-Woo keskin bazı içgüdülere, güçlü kazanma arzusuna ve de maceracı özgürlükçü bir ruha sahip olmaktadır. Park Shin-Hye ise bu dizide Jung Hee-Joo karakterini canlandırmaktadır. Dizide ünlü klasik gitarist olmak istemektedir ve bu hayalini gerçekleştirmek adına İspanya’ya gitmektedir. Çok zaman geçmeden ebeveynleri yaşamdan ayrılır ve para kazanması gerekir. Bu nedenle İspanya’nın Granada şehrinde bir pansiyon işletmeye başlar.

Memories Of The Alhambra Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Memories Of The Alhambra dizisi 1 sezondur. Bu dizi 16 bölümden oluşmaktadır. Memories of the alhambra dizisi Güney Kore dizisidir. Dizinin dili korecedir.

Memories Of The Alhambra Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Memories of the alhambra dizisinde güney korenin ünlü oyuncuları yer almaktadır. Bu oyuncular: Hyun Bin, Park Shin-Hye, Park Hoon, Hyung-Seok, Chanyeol başrol oyunculardır. Ayrıca diğer oyunculardan bazıları ise Kim Yong-Rim ve Lee Re şeklindedir.

Memories Of The Alhambra Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Güney kore dizi sektöründe konusu bakımından oldukça ünlü olan bu dizinin yönetmeni Ahn Gil-ho’dır.

Memories Of The Alhambra Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Ünlü memories of the alhambra dizisinin yönetici yapımcı Cho Hyung-jin ve Kim Sang-heon’ dır. Ayrıca bu dizinin yapım şirketi ise Studio Dragon iel

Chorokbaem Media’ dır.

Memories Of The Alhambra Dizisinin Senaristi Kimdir?

Romantik, gizem ve fantastik türünde olan bu memories of the alhambra dizisinin ünlü senaristi Song Jae-Jung’ dir.

Memories Of The Alhambra Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Sevilerek izlenen Memories of the alhambra dizisinin seyircilerden aldığı oylar sonucunda imdb puanı : 8.1 olarak belirlenmiştir. Memories of the alhambra dizisi 1 Aralık 2018 tarihi ile 20 Ocak 2019 tarihi arasında tvN kanalında yayınlanmıştır. Ayrıca bu dizi aynı zamanda Netflix de yayınlanmış ve her yaştan her ülkeden insan tarafından önemli izlenme rekorları kırmıştır.