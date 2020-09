Melting Me Softly dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Melting Me Softly oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2019 yılında gösterime girmiş olan Melting Me Softly dizisi, yaklaşık 7,6 IMDb puanına sahiptir. Dizi içerisinde dram ve fantastik konular sıkça ön plana çıkıyor.

Melting Me Softly Dizisinin Konusu Nedir?

Melting Me Softly dizinin ana konusunda bir erkek ve bir kadının başından geçen talihsiz olay anlatılıyor. Özel bir profesörün, geliştirmiş olduğu projesi için 24 saatlik dondurma işleminden geçecek insanlar araması ile dizideki olaylar başlıyor. Dizideki zaman 1999 yılını gösteriyor. Ma Dong Chan adındaki bir genç, Güney Kore’nin en ünlü televizyon kanalında Show programı ve yapımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda anne babasının zengin olması sayesinde hayatında her şey olumlu şekilde ilerlemektedir. Dong Chan bahsedilen 24 saatlik projeye bir şekilde ikna olur ve katılır.

Öte yandan dizideki bir diğer karakter olan ve projeye katılacak isim olan Go Mi Ran’dır. Go Mi Ran, Dong Chan’ın programında çalışan birisidir. Çin Dili Edebiyat öğrencisi olan Go Mi Ran, 24 saatlik dondurma projesine daha yüksek ücret almak için kabul eder ve ikili 24 saatlik dondurma işlemine alınırlar. Ancak olaylar hiç beklenmedik şekilde ilerler ve bu ikili 24 saat yerine 20 yılsonunda uyandırılırlar.

Uyandıklarında çevresindeki arkadaşları ve eşleri kendilerinden baya yaşlanmış durumdadır. Uyandıklarında şok olan ikilinin daha sonra neler yapacağı dizinin diğer bölümlerinde ortaya çıkıyor.

Melting Me Softly Kaç Bölüm ve Sezon?

İlk kez 28 Eylül 2019 yılında gösterime girmiş olan Melting Me Softly dizisi, toplamda bir sezon sürmüştür. Beklenenden erken final yapan Melting Me Softly dizide toplamda 16 bölüm yer alıyor.

Melting Me Softly Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin bahsi geçen iki önemli başrol karakteri ve oyuncusu bulunuyor. Dizide erkek Ma Dong- Chan başrol karakterini canlandıran isim Ji Chang- Wook’tur. Go Mi Ran kadın başrol karakterini ise Won Jin- A canlandırıyor. Dizinini diğer oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şöyledir:

- Yoon Se- Ah: Na Ha- Young

- Lim Won- Hee: Son Hyun- Ki

- Kim Won- Hae: Ma Pil- Koo / Ma Dong- Sik

- Shim Hyung- Tak: Hwang Byeong- Sim

- Yoon Seok- Hwa: Kim Woon- Jo

- Jung Hae-Kyun: Kim Hong- Seok

- Gil Hae- Yeon: Yoo Hyang- Ja

Melting Me Softly Yönetmeni Kimdir?

Dizinini yönetmenliğindeki isim Shin Woo- Cheol’dur.

Melting Me Softly Yapımcısı Kimdir?

Melting Me Softly dizinini yapımcılığını Güney Koreli yayın kanalı olan tvN üstlenmiştir.

Melting Me Softly Senaristi Kimdir?

- Baek Mi- Kyeong