Meltem Kaptan kimdir? Berlin Film Fesitvali’nde En İyi Başrol ödülünü Meltem Kaptan kazandı

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Aslen Rizeli olan Meltem Kaptan, 8 Temmuz 1980 tarihinde Almanya'nın Gütersloh şehrinde dünyaya geldi. 2008 yılından bu yana çeşitli Alman televizyon kanallarında, tiyatrolarında stand-up şovlarıyla da boy gösteren Meltem Kaptan, şan dersleri, resim ve yönetmenlik eğitimleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt dışı yüksek öğrenimi gördü.

Müjdat Gezen Tiyatro Okulu'ndan mezun olduktan sonra Marburg Üniversitesi Edebiyat ve Medya Bilimleri Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı.

Almanca yazdığı ve evlilikte kültür farklılıklarını konu alan kitabı (Aşık Oldum, Nişanlandım, Mahvettim: Benim Türk-Alman Rüya Düğünüm) ile tüm dikkatleri üzerine çeken Meltem Kaptan, Türkiye'deki ilk projesi olan Ölümlü Dünya adlı sinema filminde Sevil karakterine hayat vermiş ve adından söz ettirmiştir.