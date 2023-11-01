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Melodi Elbirliler'in korku dolu anları.. 'Gölge gibi belirdi, camı yumrukladı'

Güncelleme Tarihi:

#Melodi Elbirliler#Arda Türkmen#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 13:04

Ünlü şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bir başka sürücü tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Elbirliler, 'Bir anda gölge olarak birinin yaklaştığını hissetim. Sonra arabamın camlarına vurmaya başladı' dedi.

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Ünlü şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte korku dolu anlar yaşadı.

Kızı Ada Siena ile birlikte trafikteyken saldıraya uğradığını söyleyen Melodi Elbirliler o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melodi Elbirliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kavga, gürültü yokken trafiğin akmadığı sırada bir anda bir adamın arabasına vurmaya başladığını ve aşağı indirmeye çalıştığını söyledi.

Melodi Elbirlilerin korku dolu anları.. Gölge gibi belirdi, camı yumrukladı

Elbirliler korku dolu anlarını şöyle anlattı; 'Bir anda gölge olarak birinin yaklaştığını hissetim. Sonra arabamın camlarına vurmaya başladı. Kafamı çevirdiğim anlarda kapının kolunu zorlamaya başladı. Siena arkada oturuyordu yardımcımızla birlikte. İnsanlar gelmeye başlayınca kaçtı gitti' dedi.

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Melodi Elbirlier yaşadığı bu olayın karşısında ise; 'Etraf delilerle dolu lütfen camlarınız kapılarınız olabildiğince kilitli olsun hep' diyerek isyan etti.

 

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#Melodi Elbirliler#Arda Türkmen#Trafik

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