Melodi Elbirliler'in korku dolu anları.. 'Gölge gibi belirdi, camı yumrukladı'

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Ünlü şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte korku dolu anlar yaşadı.

Kızı Ada Siena ile birlikte trafikteyken saldıraya uğradığını söyleyen Melodi Elbirliler o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melodi Elbirliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kavga, gürültü yokken trafiğin akmadığı sırada bir anda bir adamın arabasına vurmaya başladığını ve aşağı indirmeye çalıştığını söyledi.

Elbirliler korku dolu anlarını şöyle anlattı; 'Bir anda gölge olarak birinin yaklaştığını hissetim. Sonra arabamın camlarına vurmaya başladı. Kafamı çevirdiğim anlarda kapının kolunu zorlamaya başladı. Siena arkada oturuyordu yardımcımızla birlikte. İnsanlar gelmeye başlayınca kaçtı gitti' dedi.

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Melodi Elbirlier yaşadığı bu olayın karşısında ise; 'Etraf delilerle dolu lütfen camlarınız kapılarınız olabildiğince kilitli olsun hep' diyerek isyan etti.