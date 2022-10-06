Melis Sezen: Sevgi kelebeğiyim

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25 yaşındaki oyuncu, “Sence aşk ne ve sen nasıl bir sevgilisin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Aşk acayip bir şey. Tanımlanamazlardan. Başka başka türleri var bence. Gerçekten bir harmoni hali. Ben kocaman seven bir sevgiliyim. Gözlerinin içine baka baka seven bir sevgiliyim. Bir sevgi kelebeği gibi hissediyorum bazen. Sonra kızıyorum kendime, ‘Niye bu kadar dönüşüyorsun’ diye. ‘Niye kendine engel olmuyorsun, bu kadar gösteriyorsun’ diyorum. İçimden sevgi fışkırınca fışkırıyor ne yapayım. Sonra düşünüyorum; en güzel şey bu zaten, içimizden sevgi fışkırabilmesi. Yaşa, bunun için buradayız.”