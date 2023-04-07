Melis Sezen: İspanya Derin'i çok sevdi

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“Sadakatsiz”in yayınlandığı İspanya’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü alan Sezen, “İspanya çok keyifliydi. Alpujarra Dağları’nda Torvizcon diye bir kasabadan ‘en iyi kadın oyuncu ödülü’nü aldım. ‘Sadakatsiz’i bu kadar sevdiklerini görmek kadar mutluluk verici bir şey yok. Onlar da bizim gibi Akdeniz ülkesi; çok sıcakkanlı ve tatlılar. İspanya’da hiç yabancı hissetmedim kendimi” dedi.



DERİN’E SEVGİLERİ PAHA BİÇİLMEZ



Malaga Film Festivali’ne katıldığını da dile getiren genç oyuncu, “Oradaki insanlarla buluşmak, onların Derin’e olan sevgisini görmek paha biçilemez. Bir oyuncu için en kıymetli, en özel şeylerden biri bu. Hiç tanımadığınız, aynı kültürü paylaşmadığınız biri sizinle birlikte oynadığınız karakteri hissediyor, o da sahipleniyor ve aynı duyguda buluşuyorsunuz. İspanya büyüleyiciydi benim için” diye konuştu.

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Melis Sezen “ Sadakatsiz ”de DERİN karakterine hayat vermişti.Şu an hayatında kimse olmadığını belirten Melis Sezen aşka kapılarını açtığını da söyledi: “Aşka açtım kendimi. Aşkı hayatta ayrı bir kategori sanırdım ama şunu anladım ki aşk aslında hayatın özü, yaşam yolculuğumuzun kaynağı, özümüze açmamız lazım kendimizi. Ben de özüme açtım kendimi.”

BU SÖZ ARTIK BENİM SLOGANIM





Melis Sezen, 2021’de Pantene Altın Kelebek Töreni’nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü alırken çok ses getiren konuşmasıyla ilgili “Tutuyorum çünkü elimde şu an! Bu söz artık benim sloganım, ekip tişörtü bastıracağız bu cümleyi. Tam olarak anlattığım gibi aslında, inanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum” dedi.