"Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, ben de o estetiği yaptırdım"

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Melek Mosso, Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan sohbet programı “Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin yeni bölümüne konuk oldu.

Mosso, son dönemde kendisi hakkında çıkan “kalça estetiği yaptırdı” iddialarına açıklık getirdi ve “Herkes rahatlasın arkadaşlar. Evet, popo estetiği yaptırdım. Üst dudağımda ve çenemin ucunda dolgu var. Bu arada bir sürü kazık yedim. Birkaç güzellik merkezi beni bir kazıkladı” dedi.

Melek Mosso ayrıca şarkıcı olmasında en büyük etkenin annesi olduğunu belirtti:

HARBİYE HAYALİYDİ

“Bazı konserlerimde annemi sahneye çıkartarak ona olan sevgi ve minnettarlığımı gösteriyorum. Annemi eskiden radyolardan çağırmışlar ama ailesinden korkup gitmemiş. Şarkıcılık içinde kalmış. Bazen yazıyorlar ‘Anneni de her yerde sahneye çıkarma.’ Annemi Harbiye konserine çıkardım ve düet yaptık. Onun hayali de böylece gerçekleşti.”

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ÇILGINCA ÂŞIK OLDUM

Melek Mosso’nun eşi Serkan Sağdıç da programa dahil oldu. Mosso, tanışma hikâyelerini izleyicilerle paylaştı: “İnternette tanıştık. Çok yalnızdım ve ilişkim yoktu. Sosyal medyada ekledim ve bir iki beğeni yaptım. Ardından çılgınca âşık oldum. Akrep burcuyum, tam bir aşk kadını. Vurdulu kırdılı aşk yaşardım ama Serkan’la tanıştığımızda bana çok sakin ve yavaş davrandı. Bazen de ruhumu sıktı. ‘Beni bu şekilde kimse çekmez’ dediğim anlarda bağrına bastı. Ne kadar kavga etsek de birbirimizden özür dileriz. Evcimen biriyim ve doğa âşığıyım. Eşimle dağlara çıkıp çadır kuruyoruz. Çok nadir otele giderim.”

MADDİ ZORLUKLAR YAŞADIM

Melek Mosso, müzik kariyerine başlamadan önce palyaçoluk ve animatörlük gibi pek çok farklı işte çalıştığını söyledi. Şarkıcı, asıl mesleği olan öğretmenliği yaparken maddi zorluklar yaşadığını ve bu dönemin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Mosso ayrıca kardeşine annelik yaptığını da belirtti: “Annem çalışırken çok yoruluyordu. Annemi günlerce göremiyordum. Kardeşim Süleyman’a ben baktım. Kardeşim evlat gibi oldu.”

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