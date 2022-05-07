Mehmet Yılmaz Ak: Savcı Pars babam gibi

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da ‘Savcı Pars’ı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, İbrahim Selim’in sunduğu ve Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu. 19 yaşına kadar Diyarbakır’da yaşayan oyuncu, “Lisede edebiyat öğretmenim sayesinde oyunculuğa başladım. Ardından Ege Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okurken tiyatro vardı ve ona devam ettim. Sonra İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde tiyatro bölümüne girdim” dedi. Oyuncu, “Oynadığınız karakterden fazla etkilenip sokakta sözle taciz eden oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, çok oluyor. Önceki işlerimde hep mafyatik roller vardı. Ağır abiler taciz ediyor, ‘Siz misiniz mafya yoksa biz miyiz?’ diyorlardı. Ben de ‘Abi zaten iddiam yok’ açıklamasını yapıp oradan gitmek zorunda kalıyordum. Şimdi ise savcı rolündeyim ve ‘Savcım hoş geldiniz’ diyorlar.”



Adıma künefe yaptırıp çay ikram ediyorlar



Mehmet Yılmaz Ak, ‘Savcı Pars’ rolüne hazırlanırken gözlem yaptığını söyledi: “Avukatlar Savcı Pars’ın gerçekçi olduğunu söylüyormuş. Gözlemim iyi benim. Gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Babam emekli polis. Oradan biraz despot tarafını aldım. Dürüst bir adamdı. Pars, biraz babam gibi. Onun hassasiyetlerindeki bir insana tanık oldum. Belki de onun vesilesiyle böyle bir şey oldu. İzleyici tarafından ‘Savcım savcım’ oldum bir anda. Çay, kahve ikram edenler, künefe yaptırıp ismimi fıstıkla yazdıranlar oluyor. Benim ismim de uzun. En çok fıstık benim ismime gitmiştir.” Oyuncu, rolü nasıl seçtiğini şöyle anlattı: “Rolün iyisine kötüsüne bakmıyorum. Ama çok üst üste kötü rolde oynayınca farklılaştırmak istiyorum. Kendimi geliştirdikçe başka şeyler de çıkar. Biraz da başka rollerin tadına bakayım istiyorum.”

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Flört etmek için el falı baktım

Mehmet Yılmaz Ak, flört ettiği bir kadına fal baktığını itiraf etti: “Flört ettiğim enerjiyi hissettiğim biriydi. El falı baktım. El falı, ilk dokunuş ve kimya...” Ak, reddedilme hikâyesinin olmadığını da söyledi: “Temkinliyimdir o konuda. Sinyali görmeden hareket etmem.” Oyuncu, “Aşk acısı ya da başka bir üzüntüyle başa çıkma yönteminiz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk acısıyla başa çıkma yöntemim başka gönüllerde teselli aramak. Onun dışında başka bir şeye çok üzülmüşsem mutlaka resim yapıyorum. Hiç düşünmediğim tek an resim yapma anı.”