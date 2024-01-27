Mehmet Bozdağ: Dünya bizi izliyor

Platonun dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladığını söyleyen Bozdağ, ilgiden memnun olduğunu dile getirdi: “Çok büyük bir lansman yapmamamıza rağmen dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Yakında turlar da düzenleyeceğiz.”BUNU BAŞARABİLECEK BAŞKA MİLLET YOK
Breaking News Turkey’den Elif Tayhan’a konuşan Mehmet Bozdağ
, Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü ilgi hakkında şunları söyledi: “Özellikle Körfez ülkeleri, Türk dizilerini çok seviyor. Biz samimi bir milletiz ve kalbimizle hikâye anlatmayı çok iyi biliyoruz. 130 dakikada bunu başarabilecek başka bir millet yok. Diğer ülkeler 10 bölümü 1 yılda çekerken, biz yılda 30 bölüm yapıyoruz. Bu anlamda dünya televizyonunun günlük ihtiyacını karşıladık.” Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman
”ın izleyenleri çok etkilediğini, bu dizileri izleyip Müslümanlığı seçen çok sayıda insan olduğunu da belirtti: “En son Kosta Rika’dan birisi geldi, ‘Dizinizi izledim, Müslüman oldum’ dedi. Yine Meksikalı biri Müslüman olup buraya geldi. Böyle sayısız insan var. ‘İslam’a ve Türklere bakış açımı değiştirdiniz’ diyorlar.”