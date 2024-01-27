Mehmet Bozdağ: Dünya bizi izliyor

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Platonun dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırladığını söyleyen Bozdağ, ilgiden memnun olduğunu dile getirdi: “Çok büyük bir lansman yapmamamıza rağmen dünyanın her yerinden ziyaretçiler geliyor. Yakında turlar da düzenleyeceğiz.”