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Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncuları kimler, konusu nedir? Derinlerdeki Dehşet filmi özeti

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Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncuları kimler, konusu nedir Derinlerdeki Dehşet filmi özeti

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Derinlerdeki Dehşet oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Aksiyon- bilimkurgu türündeki Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Tylor'ın hikayesini anlatıyor. İşte Derinlerdeki Dehset oyuncuları ve özeti...

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Ekranlarda ar arda yayınlanmaya başlayan filmlerden biri olan Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmenliğini Jon Turteltaub yapıyor. Peki Meg: Derinlerdeki Dehşet oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte film hakkında bilgiler...

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET KONUSU

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

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MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI

Başrollerini Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis gibi ünlü isimlerin paylaştığı Derinlerdeki dehşet filmi oyuncu kadrosunda, Robert Taylor, Jessica McNamee, Masi Oka, Ólafur Darri Ólafsson, Page Kennedy, Andrew Grainger, Glen Levy, Robert Taylor, James Gaylyn, Tawanda Manyimo yer alıyor.

 

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