Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?
Medcezir ne zaman başlıyor sorusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanıyor. Bir döneme damga vuran komedi ve gençlik-drama dizisi Medcezir'in yeniden ekranlara gelmesiyle beraber, Medcezir oyuncuları ve Medcezir yayın saati merak konusu oldu. Peki, Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda? İşte, Medcezir saati ve yayınlandığı günler ile ilgili merak edilen ayrıntılı bilgiler...
Medcezir dizisinin oyuncuları,2015 yılında ekrana veda eden dizinin yeniden ekranlara gelmesi üzerine araştırılmaya başlandı. 2 sezon süren Mdecezir dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy da yer alıyor. Peki, Medcezir hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? İşte, Medcezir oyuncuları ve hangi kanalda saat kaçta hakkında detaylı bilgiler
Medcezir dizisinin oyuncuları Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay ve birçok ünlü isimden oluşuyor. The O.C isimli diziden uyarlama olan Medcezir dizisi, komedi ve gençlik-drama türündedir. Peki, Medcezir oyuncuları arasında kimler var ve Medcezir hangi kanalda saat kaçta başlıyor? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
MEDCEZİR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Medcezir dizisi, 2013-2015 yılları arasında ekranlarda yer aldı. Medcezir dizisinin yeni bölümleri, Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV'de olacak.
MEDCEZİR OYUNCULARI KİMDİR?
Dizinin ana oyuncuları şu şekilde;
|Oyuncu
|Karakter
|Sezonlar
|Çağatay Ulusoy
|Yaman Koper
|Ana
|Serenay Sarıkaya
|Mira Beylice
|Ana
|Barış Falay
|Selim Serez
|Ana
|Mine Tugay
|Ender Serez
|Ana
|Taner Ölmez
|Mert Asım Serez
|Ana
|Hazar Ergüçlü
|Eylül Buluter
|Ana
|Metin Akdülger
|Orkun Civanoğlu
|Ana
|Şebnem Dönmez
|Asude Sude Beylice
|Yardımcı
|Defne Kayalar
|Sedef Kaya
|Yardımcı
|Murat Aygen
|Faruk Beylice
|Yardımcı
Yardımcı karakterler;
|Oyuncu
|Karakter
|Sezonlar
|Can Gürzap
|Asım Şekip Kaya
|Yardımcı
|Miray Daner
|Beren Beylice
|Yardımcı
|Ali Aksöz
|Kenan Koper
|Yardımcı
|Sibel Taşçıoğlu
|Nevin Saklıhan
|Yardımcı
|Cenk Kangöz
|Hasan Saklıhan
|Yardımcı
|Pınar Tuncegil
|Ayşe
|Yardımcı
|Serhat Parıl
|Giray
|Yardımcı
|Hare Sürel
|Leyla
|Yardımcı
|Kürşat Alnıaçık
|Nadir Baktıroğlu / Turunç Nadir
|Yardımcı
|Meriç Aral
|Hale
|Yardımcı
|Ezgi Sözüer
|Eda
|Yardımcı
|Batuhan Ekşi
|Doruk
|Yardımcı
|Ecem Akbin
|Tuğçe
|Yardımcı
|Batuhan Begimgil
|Burak
|Yardımcı
|Berk Erçer
|Sinan Enveroğlu
|Yardımcı
|Mert Tanık
|Barış Buluter
|Yardımcı
|Saim Karakale
|Tan Çakmaklı
|Yardımcı
|Özge Gürel
|Ada
|Yardımcı
|Barış Aplaykut
|Uzay Tezcan
|Yardımcı
|Aybüke Pusat
|Elif
|Yardımcı
|Aslı Orcan
|Deniz Yekeli
|Yardımcı
|Burak Deniz
|Aras
|Yardımcı
|Turhan Cihan Şimşek
|Ali
|Yardımcı
|Nurcan Eren
|Süreyya
|Yardımcı
|Gözde Kansu
|Olcay
|Yardımcı
|Kenan Acar
|Murat
|Yardımcı
Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan’la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez’le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürüp gittiği A.Ş.K. Tepesi’ne (Ahmet Şefik Kaya Tepesi) gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender’in itirazlarına karşın eve gelen Yaman’la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül’le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül’ün en yakın arkadaşı ve Mert’lerin yan komşusu Mira’yla tanışır. Mira’nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır ve Ender’le gençken bir ilişkileri olmuştur. Ender önceleri Yaman’ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman ilk karşılaşmalarıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir fakat Mira uzun zamandır Orkun’la birliktedir ve ailesi bu birlikteliği desteklemektedir. Mira’nın zenginlik ve lüks düşkünü annesi Sude, Faruk’un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise hem ailesinin parçalanması hem de Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül’le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Ender’in babası Asım Şekip Kaya, Yaman’ın yanlarına yerleşmesine sıcak bakmaz. Mira’ın annesi Sude de aynı fikirdedir ve kızının bunalımlarından Yaman’ı sorumlu tutar. Yaman’ın abisi Kenan’ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Ender ve Selim ise Selim’e gelen yeni iş teklifi konusunda anlaşmazlık yaşarlar. Selim’in işi kabul etmesi ve eski arkadaşı Selda ile tekrar çalışmaya başlaması aralarındaki gerilimi arttıracaktır. Yaman, Mert’in okuluna kabul edilmek için sınavlara girerken Sude de Mira’yı psikolojik tedavi görmesi için zorlamaktadır. Yaman okula kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam etmektedir
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