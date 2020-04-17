Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?

Medcezir dizisinin oyuncuları,2015 yılında ekrana veda eden dizinin yeniden ekranlara gelmesi üzerine araştırılmaya başlandı. 2 sezon süren Mdecezir dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy da yer alıyor. Peki, Medcezir hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? İşte, Medcezir oyuncuları ve hangi kanalda saat kaçta hakkında detaylı bilgiler

Medcezir dizisinin oyuncuları Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay ve birçok ünlü isimden oluşuyor. The O.C isimli diziden uyarlama olan Medcezir dizisi, komedi ve gençlik-drama türündedir. Peki, Medcezir oyuncuları arasında kimler var ve Medcezir hangi kanalda saat kaçta başlıyor? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

MEDCEZİR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medcezir dizisi, 2013-2015 yılları arasında ekranlarda yer aldı. Medcezir dizisinin yeni bölümleri, Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV'de olacak.

MEDCEZİR OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin ana oyuncuları şu şekilde;

Oyuncu Karakter Sezonlar Çağatay Ulusoy Yaman Koper Ana Serenay Sarıkaya Mira Beylice Ana Barış Falay Selim Serez Ana Mine Tugay Ender Serez Ana Taner Ölmez Mert Asım Serez Ana Hazar Ergüçlü Eylül Buluter Ana Metin Akdülger Orkun Civanoğlu Ana Şebnem Dönmez Asude Sude Beylice Yardımcı Defne Kayalar Sedef Kaya Yardımcı Murat Aygen Faruk Beylice Yardımcı





Yardımcı karakterler;

Oyuncu Karakter Sezonlar Can Gürzap Asım Şekip Kaya Yardımcı Miray Daner Beren Beylice Yardımcı Ali Aksöz Kenan Koper Yardımcı Sibel Taşçıoğlu Nevin Saklıhan Yardımcı Cenk Kangöz Hasan Saklıhan Yardımcı Pınar Tuncegil Ayşe Yardımcı Serhat Parıl Giray Yardımcı Hare Sürel Leyla Yardımcı Kürşat Alnıaçık Nadir Baktıroğlu / Turunç Nadir Yardımcı Meriç Aral Hale Yardımcı Ezgi Sözüer Eda Yardımcı Batuhan Ekşi Doruk Yardımcı Ecem Akbin Tuğçe Yardımcı Batuhan Begimgil Burak Yardımcı Berk Erçer Sinan Enveroğlu Yardımcı Mert Tanık Barış Buluter Yardımcı Saim Karakale Tan Çakmaklı Yardımcı Özge Gürel Ada Yardımcı Barış Aplaykut Uzay Tezcan Yardımcı Aybüke Pusat Elif Yardımcı Aslı Orcan Deniz Yekeli Yardımcı Burak Deniz Aras Yardımcı Turhan Cihan Şimşek Ali Yardımcı Nurcan Eren Süreyya Yardımcı Gözde Kansu Olcay Yardımcı Kenan Acar Murat Yardımcı

MEDCEZİR KONUSU

Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan’la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez’le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürüp gittiği A.Ş.K. Tepesi’ne (Ahmet Şefik Kaya Tepesi) gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender’in itirazlarına karşın eve gelen Yaman’la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül’le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül’ün en yakın arkadaşı ve Mert’lerin yan komşusu Mira’yla tanışır. Mira’nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır ve Ender’le gençken bir ilişkileri olmuştur. Ender önceleri Yaman’ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman ilk karşılaşmalarıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir fakat Mira uzun zamandır Orkun’la birliktedir ve ailesi bu birlikteliği desteklemektedir. Mira’nın zenginlik ve lüks düşkünü annesi Sude, Faruk’un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise hem ailesinin parçalanması hem de Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül’le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Ender’in babası Asım Şekip Kaya, Yaman’ın yanlarına yerleşmesine sıcak bakmaz. Mira’ın annesi Sude de aynı fikirdedir ve kızının bunalımlarından Yaman’ı sorumlu tutar. Yaman’ın abisi Kenan’ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Ender ve Selim ise Selim’e gelen yeni iş teklifi konusunda anlaşmazlık yaşarlar. Selim’in işi kabul etmesi ve eski arkadaşı Selda ile tekrar çalışmaya başlaması aralarındaki gerilimi arttıracaktır. Yaman, Mert’in okuluna kabul edilmek için sınavlara girerken Sude de Mira’yı psikolojik tedavi görmesi için zorlamaktadır. Yaman okula kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam etmektedir