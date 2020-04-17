MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMedcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?
GeriTelevizyon Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 17.04.2020 - 20:53,Son Güncelleme:

Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda?
Abone Olgoogle-news

Medcezir ne zaman başlıyor sorusu, diziyi izlemek isteyen seyirciler tarafından sorgulanıyor. Bir döneme damga vuran komedi ve gençlik-drama dizisi Medcezir'in yeniden ekranlara gelmesiyle beraber, Medcezir oyuncuları ve Medcezir yayın saati merak konusu oldu. Peki, Medcezir saat kaçta başlıyor? Medcezir oyuncuları kimdir hangi kanalda? İşte, Medcezir saati ve yayınlandığı günler ile ilgili merak edilen ayrıntılı bilgiler...

Medcezir dizisinin oyuncuları,2015 yılında ekrana veda eden dizinin yeniden ekranlara gelmesi üzerine araştırılmaya başlandı. 2 sezon süren Mdecezir dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy da yer alıyor. Peki, Medcezir hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? İşte, Medcezir oyuncuları ve hangi kanalda saat kaçta hakkında detaylı bilgiler

Medcezir dizisinin oyuncuları Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay ve birçok ünlü isimden oluşuyor. The O.C isimli diziden uyarlama olan Medcezir dizisi, komedi ve gençlik-drama türündedir. Peki, Medcezir oyuncuları arasında kimler var ve Medcezir hangi kanalda saat kaçta başlıyor? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler

MEDCEZİR HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Medcezir dizisi, 2013-2015 yılları arasında ekranlarda yer aldı. Medcezir dizisinin yeni bölümleri, Cuma akşamı saat 20.00'da Star TV'de olacak. 

MEDCEZİR OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin ana oyuncuları şu şekilde;

OyuncuKarakterSezonlar
Çağatay UlusoyYaman KoperAna
Serenay SarıkayaMira BeyliceAna
Barış FalaySelim SerezAna
Mine TugayEnder SerezAna 
Taner ÖlmezMert Asım SerezAna
Hazar ErgüçlüEylül BuluterAna
Metin AkdülgerOrkun CivanoğluAna
Şebnem DönmezAsude Sude BeyliceYardımcı 
Defne KayalarSedef KayaYardımcı 
Murat AygenFaruk BeyliceYardımcı

Yardımcı karakterler;

OyuncuKarakterSezonlar
Can GürzapAsım Şekip KayaYardımcı
Miray DanerBeren BeyliceYardımcı
Ali AksözKenan KoperYardımcı
Sibel TaşçıoğluNevin SaklıhanYardımcı
Cenk KangözHasan SaklıhanYardımcı
Pınar TuncegilAyşeYardımcı
Serhat ParılGirayYardımcı
Hare SürelLeylaYardımcı
Kürşat AlnıaçıkNadir Baktıroğlu / Turunç NadirYardımcı
Meriç AralHaleYardımcı
Ezgi SözüerEdaYardımcı
Batuhan EkşiDorukYardımcı
Ecem AkbinTuğçeYardımcı
Batuhan BegimgilBurakYardımcı
Berk ErçerSinan EnveroğluYardımcı
Mert TanıkBarış BuluterYardımcı
Saim KarakaleTan ÇakmaklıYardımcı 
Özge GürelAdaYardımcı 
Barış AplaykutUzay Tezcan Yardımcı
Aybüke PusatElif Yardımcı
Aslı OrcanDeniz Yekeli Yardımcı
Burak DenizAras Yardımcı
Turhan Cihan ŞimşekAli Yardımcı
Nurcan ErenSüreyya Yardımcı
Gözde KansuOlcay Yardımcı
Kenan AcarMurat Yardımcı

MEDCEZİR KONUSU

Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan’la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez’le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürüp gittiği A.Ş.K. Tepesi’ne (Ahmet Şefik Kaya Tepesi) gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender’in itirazlarına karşın eve gelen Yaman’la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül’le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül’ün en yakın arkadaşı ve Mert’lerin yan komşusu Mira’yla tanışır. Mira’nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır ve Ender’le gençken bir ilişkileri olmuştur. Ender önceleri Yaman’ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman ilk karşılaşmalarıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir fakat Mira uzun zamandır Orkun’la birliktedir ve ailesi bu birlikteliği desteklemektedir. Mira’nın zenginlik ve lüks düşkünü annesi Sude, Faruk’un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise hem ailesinin parçalanması hem de Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül’le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Ender’in babası Asım Şekip Kaya, Yaman’ın yanlarına yerleşmesine sıcak bakmaz. Mira’ın annesi Sude de aynı fikirdedir ve kızının bunalımlarından Yaman’ı sorumlu tutar. Yaman’ın abisi Kenan’ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Ender ve Selim ise Selim’e gelen yeni iş teklifi konusunda anlaşmazlık yaşarlar. Selim’in işi kabul etmesi ve eski arkadaşı Selda ile tekrar çalışmaya başlaması aralarındaki gerilimi arttıracaktır. Yaman, Mert’in okuluna kabul edilmek için sınavlara girerken Sude de Mira’yı psikolojik tedavi görmesi için zorlamaktadır. Yaman okula kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam etmektedir

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle