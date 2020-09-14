Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Maymunlar Cehennemi oyuncu kadrosu
Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile buluşuyor. Bu akşam yayınlanacak olan serinin en son filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları arasında James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox bulunuyor.
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin kadrosunda James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox bulunuyor.
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU
İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!
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