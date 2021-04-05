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Televizyon
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Mavi Korku 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mavi Korku 2 filmi oyuncu kadrosu

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Mavi Korku 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Mavi Korku 2 filmi oyuncu kadrosu

Mavi Korku 2 filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde üzerlerinde deney yapan insanların elinden bir şekilde kurtulan ve denize açılan köpek balıkları artık herkes için bir tehdit unsuru haline geliyor. İşte Mavi Korku 2 oyuncuları ve konusu

Mavi Korku 2 filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Bilim kurgu ve korku kategorisinde olan Mavi Korku 2 filmi oyuncuları arasında Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach gibi isimler bulunuyor.

MAVİ KORKU 2 FİLMİ KONUSU

Bir grup bilim insanı beyin kanserine çözüm bulabilme umuduyla hayvanlar üzerinde deney yapmaktadırlar. Deneyler sonucu köpek balıkları eskiye nazaran artık düşünebilen, zeki ve kana daha aç bir hayvan olmuşlardır. Üzerlerinde deney yapan insanların elinden bir şekilde kurtulan ve denize açılan köpek balıkları artık herkes için bir tehdit unsuru olmaktadır ve ilk hedefleri kendilerini bu deneye sokan ekiptir.

OYUNCULARI

Mavi Korku 2 filminin oyuncuları arasında Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach gibi isimler bulunuyor.

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