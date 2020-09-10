Mavi bisiklet dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Mavi bisiklet oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Filmde yetişkin dünyası masum bir çocuğun gözlerinden anlatılmıştır. Mavi bisiklet filmi özellikle 2016 yılında çok iyi çıkış elde etmiştir. Film Ümit Köreken'in ilk filmi olarak da dikkatleri çekmektedir. Mavi Bisiklet filmi Antalya film festivalinde En iyi Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Film Ödülünü almıştır.

Mavi Bisiklet Dizisinin Konusu Nedir?

Ali annesi ve kız kardeşi ile yaşayan 13 yaşında bir çocuktur. Ara sıra bir lastikçi yanında çalışmaktadır. Kazandığı haftalıkları evin ihtiyaçlarını karşılaması için annesine verir. Geriye kalan bahşişleri ise biriktirmektedir. Çünkü mavi bir bisiklet almak istemektedir.

Ali'nin babası kasabadaki çiftlikte çalıştığı sırada bir gün hayatını kaybetmiştir. Cesedi ise tren yoluna yakın bir yerde bulunmuştur. Olayı tek gören kişi ise çiftliğin kahyası olan Salim'dir.

Ali'nin bir de platonik aşık olduğu bir kız vardır. İsmi Elif'tir. Elif diğer öğrencilerin oyları ile okul başkanı seçilmiştir. Kahya olan Salim kasabaya yeni gelen Hasan isimli torununu da aynı okula kayıt ettirir. Daha sonra okul müdürü okul başkanlığını Elif'ten alarak Hasan'a verir.

Ali, Elif'e haksızlık yapıldığını düşünür. Bu nedenle de mavi bisiklet almak için biriktirdiği tüm parayı bu iş için harcamaya karar verir. Arkadaşı Yusuf ile birlikte kasabada büyük bir kampanya başlatırlar.

Mavi Bisiklet Kaç Bölüm ve Sezon?

Mavi Bisiklet film olarak çekilmiştir. Film Konya'nın Akşehir ilçesinde çekilmiştir. Bunun yanında film Türkiye'nin ilk çocuk filmi olma özelliğini de taşır.

Mavi Bisiklet Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Mavi Bisiklet oyuncularını sıralayacak olursak;

Selim Kaya, Ali

Beren Yiğit, İnci

Burak Vurdumduymaz, Hasan

Mustafa Küçükibis, Veysel

Bahriye Arın, Elif

Eray Kılınçarslan, Yusuf

Katya Shenkova, Halime

Fatih Koca, Müdür karakterini oynamıştır.

Mavi Bisiklet Yönetmeni Kimdir?

Mavi Bisiklet filmi Ümit Köreken'in yönettiği ilk uzun metrajlı film olmaktadır. Yönetmen Ümit Köreken filmi kendi memleketi olan Konya'da çekmiştir. Çocuk oyuncuların hiç biri daha önce tanınmamış oyunculardan seçilmiştir.

Film Türk-Alman ortak yapımı ile çekilmiştir. Türkiye'nin ilk çocuk filmlerinden biri olma özelliği de bulunmaktadır.

Mavi Bisiklet Senaristi Kimdir?

Mavi Bisiklet filminin senaristliğini de filmin yönetmeni olan Ümit Köreken üstlenmiştir. Başrol oyuncusu filmin çekimlerinin başlamasına üç gün kala seçilmiştir. Filmin seçmelerine 400'den fazla çocuk katılmıştır.

Mavi Bisiklet filmi 19. Olympia Çocuk ve Gençlik Film Festivalinden de iki ödül ile dönmüştür. Film katılmış olduğu tüm festivallerden büyük övgüler almıştır. Filmin amatör oyuncusu olan ve Ali karakterine can veren Selim Kaya'da En İyi Genç Erkek ödülünü almıştır.