Matrix filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Matrix serisi oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Matrix filmi gençler arasında en popüler filmler arasındadır. Bu filmi bizde sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Matrix Filminin Konusu Nedir?

Matrix filminde iyi bir yazılım şirketinde çalışmakta olan Thomas Anderson gece olduğunda Neo adındaki bir program kırmaya çalışarak ve Matrix araştırması yaparak günlerini geçirmektedir. İlginç bir şekilde Trinity ile Morpheus’la tanışan Neo hayatının yaşamakta olduğu dünyanın gerçekte sadece beyninde gerçekleşmekte olan bir simülasyon olduğunu öğrenir ve böylece kendini bu durumdan çıkarmak adına Morpheus'un önderliğindeki bir ekibe katılmaktadır.

Matrix dizisindeki Neo asıl dünyada ilk nefes aldıktan sonra bu simülasyona tekrar girer ve Matrix'in ne olduğunu kavramaya çalışır. Bu filmdeki olaylar teknolojinin son derece gelişmekte olduğu çok ileri bir tarihte yaşanmakta ve yapay zekaya sahip olan makinelerin yaratıldığı bir dünya üzerinde geçmektedir. Filmin konusu bu şekilde devam etmekte olup türü bilimkurgudur.

Matrix Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu harika bilimkurgu filmi toplamda 3 sezondan ve 3 bölümden oluşmaktadır. 1999 yılındaki film 136 dakika sürmüştür. Matrix filminin dili ingilizcedir ve Matrix filmi toplamda 4 adet Oscar almıştır. Bunlar: en iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı, en iyi film kurgusu, en iyi görsel efekt akademi ödülleridir.

Matrix Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1999 yılı yapımı olan Matrix filmi başrol oyuncuları: Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne, Hugo Weaving, Carrie-Anne Moss ve Joe Pantoliano gibi ünlü yıldızlardan oluşmaktadır.

Matrix Filmi Yönetmeni Kimdir?

Matrix filminin yönetmenleri Lana Wachowski ve Lilly Wachowski kardeşlerdir.

Matrix Filmi Yapımcısı Kimdir?

Matrix filminin yapımcıları: Joel Silver, Lana Wachowski ve Lilly Wachowski’ dir

Matrix Filmi Senaristi Kimdir?

Matrix filminin senaristi de Lana Wachowski ve Lilly Wachowski kardeşlerdir. Bu oldukça yetenekli kardeşler diziyi hem yazmış hem yönetmiş hem de yapımcısı olmuştur.

Matrix Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Yayınlandığı yıldan beri bu tarzdaki etkileyici ve düşündürücü bilimkurgu filmler tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer almaktadır. Hemen hemen her yaştan insan tarafından son derece ilgi gören Matrix filmi aldığı oylar neticesinde toplamda IMDB puanı 8,7 olarak belirlenmiştir.

Matrix Filmi Bütçesi Ne Kadardır?

Matrix filminin bütçesi toplamda 63,000,000 $ olarak belirlenmiştir.

Matrix Filmi Hasılatı Ne Kadardır?

Matrix filminin hasılatı toplamda 460,000,000 $ olarak belirlenmiştir. Matrix filmi Amerika Birleşik Devletleri’nde 171,479,930 $ olarak belirlenmiş olup uluslararası alanda ise 288,900,000 $ hasılat toplamıştır. Toplam kazanca bakılacak olursa 460,379,930 $ elde edilmiştir. Ayrıca film Amerika Birleşik Devletleri’nde yayına girdiği hafta da toplam olarak 27,788,331 $ gelir elde etmiştir.