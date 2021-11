Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? The Matrix Resurrections (Matrix 4) vizyon tarihi ve yeni posteri!

Haberin Devamı

Pandemi süreci nedeniyle çekimleri ve vizyon tarihi sürekli ertelenen 'The Matrix Resurrections' için geri sayım başladı! Klasikleşen filmler arasına adını yazdıran serinin 3. filminin üzerinden 18 yıl geçmesinin ardından 4. filmin vizyon tarihi belli oldu. The Matrix Resurrections adıyla beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Matrix 4 ne zaman çıkacak merak konusu oldu. İşte, The Matrix Resurrections (Matrix 4) Türkiye ve ABD vizyon tarihi...



MATRIX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Matrix Resurrections, The Matrix serisinin dördüncü filmidir. 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan film, önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski tarafından yazıldı ve yönetildi.

MATRIX 4 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

ABD'de 22 Aralık 2021'de vizyona gireceği duyurulan MAtrix 4 Türkiye'de 24 Aralık'ta çıkması bekleniyor.

Haberin Devamı

MATRIX 4 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği The Matrix Resurrections (Matrix 4) oyuncuları arasında Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimler bulunuyor.