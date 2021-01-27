Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si (Safiye’nin annesi) Açelya Devrim Yılhan kimdir?

Türk tiyatro,sinema ve dizi oyuncusu Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyudu. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünü canlandırdı.2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynadı. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynadı.



Açelya Devrim Yılhan 2020 yapımı Masumlar Apartmanı dizisinde sevgisiz büyümüş, evlenmiş, 4 çocuğuna görmediği sevgiyi verememiş Hasibe’yi canlandırıyor.