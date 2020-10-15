Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri

Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri, belirli günlerde yeniden izleyicilerle buluşuyor. Her hafta Salı günleri yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı, yayın akışında bulunan müsaitlik durumuna göre farklı günlerde tekrar bölümleri ile ekranlara gelebiliyor. Peki, Masumlar Apartmanı tekrarı ne zaman? İşte, Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri hakkında detaylı bilgiler

MASUMLAR APARTMANI TEKRARI NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri, pazar günü saat 14.15, salı ve çarşamba günü 11.00'da ekranlara geliyor. Tekrar bölümlerinin saat ve tarih detayları yayın akışındaki duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul’un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu’nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Masumlar Apartmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlandı.