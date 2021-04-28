Masumlar Apartmanı 31. son bölümde Safiye'yi şoke eden not... İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. Trt 1 ekranlarında 27 Nisan salı akşamı izleyici karşısına çıkan dizide bu hafta heyecan dolu anlar yaşandı. Olayların ardından Han daha sert önlemler alırken, İnci’nin yeni işe başlaması çarpıcı gelişmelerden oldu. Evde bulduğu not karşısında Safiye'nin neler yapacağı ise yeni bölümde belli olacak. Masumlar Apartmanı 31. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze’yi üzmemek için Ege’yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci’yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

İnci’nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl’ın eklenmesi, Han’ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben’e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar.

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