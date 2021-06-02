Masumlar Apartmanı 36. son bölümde İnci'den şoke eden veda! İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında 1 Haziran Salı akşamı izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın bu haftaki bölümünde; Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatırken İnci ise Han’a bir sürpriz planladı. İnci'nin Naci ile görüştüğünü anlayan Han'ın hesap sorduğu anda İnci'nin Han'a tüm gerçekleri yüzüne vurması çarpıcı gelişmelerden oldu. Masumlar Apartmanı 36. bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülru ve Tomris’in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci’yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye’ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat’ın annesi Şennur’la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur’un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han’a bir sürpriz planlar.

Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye’nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

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