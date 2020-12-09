Masumlar Apartmanı 13. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı

Masumlar Apartmanı 13. bölümüyle 8 Aralık Salı akşamı Trt1 ekranlarında geldi. Her hafta salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bu haftaki bölümünde Esat takıntısından kurtulamayan Gülben'in Naci Öğretmen'e karşı hissettikleri damga vurdu. Han'ın Naci Öğretmen'den hesap sorması ise merak uyandırdı. Masumlar Apartmanı'nın son bölümü izleyemeyenler için internet üzerinden yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?