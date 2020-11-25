Masumlar Apartmanı 11. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 11. bölümüyle 24 Kasım Salı akşamı TRT1 ekranlarına geldi. Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından esinlenerek ekranlara gelen dizinin bu haftaki bölümünde Naci Öğretmen'in attığı adım karşısında Safiye'nin yaşadıkları dikkat çekti. İşte, Masumlar Apartmanı son bölümün tamamı.

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MASUMLAR APARTMANI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci’nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır.

Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır.

Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye, Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.