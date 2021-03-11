Masumiyet'in Hande'si Asena Keskinci kimdir? 'Bez Bebek' 'in Yağmur'unu canlandırmıştı

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı.



Hande Hancı karakteri



Ela’nın kuzeni. İki kız, aynı apartmanda kardeş gibi büyümüşler ama düşman kardeşler gibi. Düşmanlık tohumları Hande’nin kalbine henüz çocukken anneannesinin evlat ayırmasıyla ekilmiş, annesinin rekabetçi yapısıyla filizlenmiş.