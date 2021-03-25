Masumiyet 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Masumiyet son bölümde Ela ilk ifadesini verdi

Masumiyet 5. yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, gibi isimleri kadrosunda bulunduran ve çarşamba akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki son bölümünde, Ela'nın hamile olduğunu hatırlaması dikkat çekti. Yeni bölüm fragmanında ise Ela'nın hamile olduğunu söylemesini kabul eden İlker'in itirafı ekranlara yansıdı.

MASUMİYET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Masumiyet 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragmandan görüntüler;

MASUMİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela ve İlker’in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Bir yandan İrem’in şok intiharıyla, diğer yanda Ela’dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Hale’nin ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır. Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer. Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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