MasterChef’te son 4’e kalmayı başarmıştı: Özgül kimdir, elendi mi?
MasterChef’in 27 Aralık tarihli bölümünde bir üst tura geçmeye çalışan Özgül ve Emir, kıyasıya bir mücadele gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin vermiş olduğu puanlarla 64 puan elde eden Emir 3. finalist olurken, 57 puan alan Özgül yarışmaya veda eden isim oldu. Eleme kararı ardından Özgül Coşar’ın hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. İşte MasterChef 2020 sezonunda son dörde kadar kalmayı başaran Özgül’ün hayatıyla ilgili bilgiler…
Aslen Sivaslı olan Özgül Coşar, 1984 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı evli ve 2 çocuk annesi. SAKM (Sadri Alışık Kültür Merkezi) tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atıldıktan sonra “Butik Pastacılık” kitabının yön vermesi üzerine mutfağa yöneldi.
Okudukları ardından kariyerinde önemli bir adım atan Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katıldı; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi aldı.
MSA’da eğitim aldıktan sonra bir dönem butik pastane işletti.
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