MasterChef’te son 4’e kalmayı başarmıştı: Özgül kimdir, elendi mi?

Aslen Sivaslı olan Özgül Coşar, 1984 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan yarışmacı evli ve 2 çocuk annesi. SAKM (Sadri Alışık Kültür Merkezi) tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atıldıktan sonra “Butik Pastacılık” kitabının yön vermesi üzerine mutfağa yöneldi.

Okudukları ardından kariyerinde önemli bir adım atan Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katıldı; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi aldı.

MSA’da eğitim aldıktan sonra bir dönem butik pastane işletti.