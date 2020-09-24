MasterChef'te kim kazandı? 23 Eylül 2020 MasterChef MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı

Tv8'de izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye Masterclass heyecanı ile 23 Eylül Salı akşamı ekranlara geldi. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in verdiği eğitimlerden geçen yarışmacılar Masterclass eğitimi almak için son ana kadar mücadele verdi. Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru, Duygu'nun rakiplerini elediği gecede, birinci olan isim Maksut Aşkar tarafından verilecek MasterClass alma şansı yakaladı. İşte, MasterChef 62. son bölüm özeti.

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Her hafta oynanan MasterClass ödül oyununda bu hafta yarışmacılara Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılara yemek yapmanın ayrıntılarını anlattı. Heyecan dolu gecede ilk olarak 16 yarışmacı, Mehmet şefin verdiği tabak düzeni, tabaklama üzerine eğitim aldı. Bu eğitimin ardından yarışmacılar aynı şekilde tabak sunumu hazırlamaya çalıştı.

Zorlu turdan geçen isimler ise Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru, Duygu oldu.

Turu geçen yarışmacılar daha sonra Danilo Şef'in eğitimini aldı. Burger MasterClass eğitiminden geçen isimler ise Duygu, Özgül, Furkan ve Eray oldu.

Son turda ise bu kez Somer Şef yarışmacılara pavlova tatlısını anlattı. Gecenin sonunda en iyi pavlova tatlısı yaparak birinci olan isim Eray oldu.

Böylece Eray, Maksut Aşkar tarafından verilecek MasterClass alma şansı elde etti.