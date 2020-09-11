MasterChef'te kim kazandı? 10 Eylül MasterChef MasterClass ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti

Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde, yarışmacılar MasterClass heyecanına dahil oldu. İlk turda kabuklu deniz mahsullerinin bilineyenleri yarışmacılara anlatıldı. Somer şef turun sonunda Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül'ün tabaklarını beğendi. Gecenin sonunda ise bir isim ödülün sahibi oldu. İşte, 10 Eylül MasterChef Türkiye kazananı.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe günleri oynanan MasterClass ödül oyununda yarışmacılara kabuklu deniz mahsullerinin incelikleri anlatıldı.

Somer Şef'in verdiği eğitimde ilk turda yarışmacılar Kadayıflı Karidesi hazırlamak için mutfağa girdi.

Kadayıflı Karides turunda yemeği rakiplerinden daha iyi yapan isimler Esra, Berker, Özgül, Arem, Eray ve Serhat oldu.

İlk turu geçen 8 isim yeniden mutfağa girerek bu kez Niyokki yapmak için mücadele verdi.

Arem, Eray, Serhat, Barbaros, Ebru, Esra, Berker, Özgül mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için zorlu anlar yaşadı.

30 dakikanın sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Bu turun sonunda da ön plana çıkan isimler Ebru, Berker, Özgül, Serhat oldu.

Final turunda bu kez 4 isim ıstakoz yapmak için kolları sıvadı. Danilo, Somer ve Mehmet Şefin yaptığı tadım bölümünün ardından en iyi tabağı çıkaran isim Berker oldu.

Geceyi birinci bitiren yarışmacı, bir gün boyunca deniz ürünleri restoranında MasterClass alma şanslı elde etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

MasterChef'te 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emir seçti. MasterChef Emir, mavi takımda bir ismi eleme potasına gönderdi. Emir eleme adayı olarak Ebru'nun ismini verdi. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi.

Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti.