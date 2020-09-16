MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? 15 Eylül MasterChef 2020 dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar

MasterChef Türkiye'nin 15 Eylül tarihinde yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın dokunulmazlık mücadelesi verdiği gecede sokak lezzetleri menüsünü en iyi yapan takım, kırmızı takım oldu. Kaybeden mavi takımda ise Mehmet şef'in imza yemeği Hors D’oeuvres en iyi yapan Duygu bireysel dokunulmazlığı alarak gecenin kazananı oldu. İşte, 15 Eylül MasterChef son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin izleyici karşısına çıkan 55. son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayını belirledi.

Duygu, mavi takımda MasterChef 1. eleme adayı olarak Serhat'ın ismini verdi.

Mavi takımda oy eşitliği saplanmasından dolayı diğer eleme adayını mavi takım kaptanı seçti. Mavi takım kaptanı olan Furkan, eleme adayı olarak Özgül'ün ismivi verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de oynanan takım dokunulmazlığı oyununda, şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri yapmasını istedi.

Arnavut ciğeri patates kızartmalı, nohutlu tavuk pilav, adana dürüm, maç köftesi, balık ekmek, sambali tatlısı, turşu suyu ve ayranın menüde olduğu gecede şefler yarışmacılara bir saat süre verdi.

Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baştı. Gecenin en iyi menüsünü yaparak MasterChef haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Şeflerin karşısında hünerlerini göstererek eleme potasına girmemek için çaba gösteren kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağınını hazırladı.

Hors D’oeuvres tabağını hazırlamak için kırmızı takımda öne çıkan isimler Duygu, Furkan, Serhat, Esra oldu.

Gecenin dördüncüsü Furkan, üçüncüsü ise Serhat oldu. Gecenin en iyi tabağını hazırlayarak, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Duygu oldu.