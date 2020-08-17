MasterChef'te dün akşam kimler kazandı? İşte MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları

MasterChef Türkiye programının son bölümünde ana kadro yarışmacıları belli oldu. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı. Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını kadroya yazdıran Gülşah gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcılık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan

Barbaros

Tanya

Berk

Eray

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru