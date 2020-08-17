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Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

MasterChef'te dün akşam kimler kazandı? İşte MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları

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MasterChef'te dün akşam kimler kazandı? İşte MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları
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MasterChef'te ana kadro mücadelesi tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef son bölümünde ana kadroda yarışacak son isimler de netleşti. MasterChef'te yarışmacılar bu kez adana kebap ve şeftali ile yaptıkları yaratıcı yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te dün akşam kimler kazandı? İşte MasterChef 2020 ana kadro yarışmacıları...

MasterChef Türkiye programının son bölümünde ana kadro yarışmacıları belli oldu. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı. Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını kadroya yazdıran Gülşah gözyaşlarına boğuldu.

MasterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcılık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan
Barbaros
Tanya
Berk
Eray
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru
Uğur
Celal
Gülşah
Ebru

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