MasterChef'te 2. dokunulmazlığı kim kazandı? Kimler eleme adayı oldu? İşte MasterChef'te ilk haftanın eleme adayları

MasterChef 2021'bu akşam yarışmacılar, İspanya mutfağı konsepti ile yemeklerini yaptı ve dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Heyecanın doruğa çıktığı MasterChef 47. bölümde Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, en iyi yemekleri yapmak için zamanla yarıştı. İşte, MasterChef'te ilk haftanın eleme adayları...

MasterChef Türkiye 2021’de takımların dokunulmazlık mücadelesi sürüyor. Hafta başında kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele vermiş ama kazanan Kırmızı takım olmuştu.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam takımlar, İspanya mutfağından yemekler ile dokunulmazlık oyununda karşılaştı ve kazananı şefler belirledi. 4 yemekten hepsini en iyi yapan aynı takımdı.

Şeflerin kararı sonucu kazanan Kırmızı Takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım, MasterChef 2021 bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Şeflerin istediği yemeği en iyi yapan Hasan bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını eleme potasına gönderme hakkı elde etti.

Hasan, dün yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu da kazanmış ve Tunahan'ı potaya yollamıştı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık sonrasında kazanan Hasan, takım kaptanı Burcu'yu eleme potasına gönderdi.

Bu gelişme sonrası takım konseyinde oylama yapıldı. Eşitlik sonrası takım kaptanının işaret ettiği Görkem 4. eleme adayı oldu.

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