MasterChef’e katılan Ali Uysal kimdir, nerede gazi oldu? Olcay Özçam'la fotoğrafı çok konuşulmuştu

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan iki Mehmetçiğin hastanede el ele tutuştukları anı gösteren fotoğraf tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. O anlamlı karenin kahramanları sözleşmeli erler Ali Uysal ve Olcay Özçam'dı. Uysal ve Özçam, acilde yan yana sedyede yatarken el ele tutuşarak birbirlerine destek verdiler. O anda habersizce çekilen fotoğraf sosyal medyada yayılarak simge haline geldi.

Operasyon üç sene sonra Ali Uysal, MasterChef yarışmasıyla gündeme geldi.







Ali Uysal, şeflere ıspanaklı, istiridye mantarlı kremalı kaya levreği hazırladı. Tadım sonrasında şefler, Ali Uysal’a üç evet verdiler. Böylece, sonraki tura geçmeyi başardı.

Ali Uysal, 29 yaşında ve yarışmaya Antalya Manavgat’tan katılıyor. 2017 yılında Zeytin Dalı Harekatına katılan genç yarışmacı, çatışmada yaraladıktan sonra bir süre tedavi gördü. Tedaviden sonra Suriye’ye dönerek iki yıl daha görev aldı ancak sağlık şartları nedeniyle sözleşmesini yenilemedi.





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