MasterChef'te kimler elendi? MasterChef Türkiye 11. bölümde üst tura çıkan yarışmacılar ve yeni bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde üçlü düello heyecanı yaşandı. 16 yarışmacı arasında girmek için Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri menüde en kısa sürede en iyi tabağı çıkaran yarışmacılar adını final turuna yazdırdı. MasterChef'in 12. yeni bölüm fragmanında ise yarışmacıların ağlaması merak uyandırdı. İşte, MasterChef son bölümde üst tura çıkanlar.

MASTERCHEF'TE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Pazartesi akşamı ekranlara gelen 11. bölümünde yarışmacılar Süzme mercimek, hingel mantısı ve hamburger yapmak için mücadele verdi.

İlk turda süzme mercimek yapmak için Oya ve Gamze elendi. Duygu ise bir üst tura çıkma şansı yakaladı.

İkinci turda ise yarışmacılar Türk mutfağının sevilen lezzeti hingel mantısını yapmak için mutfağa girdi. En iyi hingel mantısını yapan isim Büşra olurken Hasan ve Erdoğan elendi.

Bir sonraki turda ise şefler yarışmacılardan hamburger yapmasını istedi. Teknik olarak oldukça zorlayıcı olan hamburgeri yapmak için Sertaç, Ege ve Emir mutfakta zamanla yarıştı.

Zorlayıcı turda, Emir en iyi hamburgeri yaparak üst tura çıktı, Ege ve Sertaç hayallerine veda etti.

Gecenin diğer bir turunda ise gazpacho çorbasını yapmak için yarışmacılara 15 dakika süre verildi. Üçlü elemede Emir ve Aycan hayallerine veda etti, Tanya ise final turuna yükseldi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümü sonrası 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 28 Temmuz Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan MasterChef'in yeni bölüm fragmanında yarışmacıların gözyaşı dökmesi dikkat çekti. İşte, o görüntüler;