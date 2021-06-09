Masterchef Türkiye ne zaman başlayacak? İşte yeni sezondan son bilgiler

MasterChef Türkiye 4. yeni sezonu ile yakında başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon öncesinde ilk tanıtım, yarışmanın sıkı takipçileriyle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tanıtımı...

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 4. sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın isimlerinin yazılı olduğu koltuklar görülüyor.

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon ağustos ayında başlamıştı.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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