MasterChef Türkiye düello ne zaman? MasterChef 2020 7. bölüm fragmanı yayınlandı

TV8 ekranlarında macerasına 3. sezonu ile devam eden MasterChef 2020'de düello heyecanı başlıyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıları seçmek için üçlü yemek yarışına dair olacak olan adaylar, 2020 sezonunun yarışmacıları seçilecek. Yarışmacı adayları şeflerin verdikleri menüleri kısa sürede en iyi tabağı oluşturarak yetiştirmeye çalışacak. MasterChef'te yılın ilk düellosu 23 Temmuz'da yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye 23 Temmuz Perşembe akşamı 7. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında düello heyecanı dikkat çekti. İşte, MasterChef'in yeni bölüm fragmanından görüntüler;

MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE EĞLENCELİ ANLAR

MasterChef yarışmasının 22 Temmuz Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde ilginç anlar yaşandı. MasterChef Türkiye seçmelerine katılan Emel isimli yarışmacı, yarışmaya e garanti olsun diye 2 yemekle geldi.

Şefler tarafından eleştiri alan Emel, daha sonra söylediği şarkıyla şeflere keyifli anlar yaşattı. Yarışmacı 3 evetle bir üst tura geçti.