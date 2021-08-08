MasterChef Tunahan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Tunahan AK elendi mi?

MasterChef Türkiye 2021’in daha ilk turda sevilen yarışmacılarından olan Tunahan’ın hayatı ile ilgiler de oldukça sık araştırılıyor. Çikolata imalathanesinde çalıştığını söyleyen Tunahan, ilk turu geçip ana kadroya girmeye hak kazandı mı? Tunahan kaç yaşında, nereli? MAsterChef Tunahan ile ilgili detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Tunahan Ak, 19 yaşındadır. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu’da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy’de çikolata imalathanesinde çalıştığını belirtti.

MASTERCHEF TUNAHAN ELENDİ Mİ?

Tunahan, ana kadroya girmek için yapılan yarışmada risk aldı ve bu kadar kısa sürede yetiştirmenin zor olduğu barbunyalı profiterolü yaparak 2. tura geçmeye hak kazandı.

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