MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın biyografisi ve hayatı

MasterChef Tanya bu sezonun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yarışmadaki iddiasıyla sık sık gündeme gelen MasterChef Tanya kırmızı takım kaptanı olmuş ve bu haftanın eleme potasına girmişti. Yemeklerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı 26 yaşında ve bir aile işletmesinde yöresel tatları yapıyor.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.