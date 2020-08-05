MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli kaç yaşında?

MasterChef Serhat Doğramacı, pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. MasterChef 2020 kadrosunda yer alacak ilk yarışmacı olan Serhat Doğramacı, kendisiyle birlikte yarışacak diğer arkadaşlarını takip ederken yaptığı yorumlar nedeniyle biyografisi ile araştırılıyor. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.