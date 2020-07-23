MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Serhat Doğramacı tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katıldığı MasterChef’te düeollalara kalmayı başardı. MasterChef Türkiye ilk turunda yarışan Serhat Doğramacı, tavırları ve cevapları ile Mehmet şefi kızdırmıştı. Yarışmacının tavırlarına sinirlenen Mehmet Şef, ‘Seni atarım buradan şimdi dışarı.’ sözleriyle tepkisini dile gösterdi. Peki, MasterChef yarışmacı adayı Serhat Doğramacı kimdir, nereli, kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.
MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.
Serhat Doğramacı aMasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.
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